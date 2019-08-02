На Житомирщині правоохоронці затримали двох чиновників на хабарі у $1,5 млн.

Працівники поліції та прокуратури затримали чиновників Інституту охорони ґрунтів України та держпідприємства Головинський кар’єр під час отримання $1,5 млн хабаря.

Посадовці Інституту охорони ґрунтів України та Головинського кар’єру організували корупційну схему приватизації державного майна.

– З метою приватизації держпідприємства представники товариства надали пакет документів до держустанови. Натомість посадовці висунули вимогу щодо неправомірної вигоди за розв’язання цього питання. $1,3 млн хабаря необхідно надати керівнику Інститут охорони ґрунтів України та $200 тис. США – директору Головинський кар’єр, – розповіли у Нацполіції України.

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За ці гроші чиновники обіцяли пришвидшити процедуру ліквідації держпідприємства та забезпечити безперешкодну його приватизацію.

Генерального директора Інституту охорони ґрунтів України затримали в службовому кабінеті після того, як йому передали пакет з $1,3 млн. Директора держпідприємства затримали на виїзді з Києва з першою частиною хабаря у $100 тисяч.















Поліцейські затримали чиновників на хабарі у $1,5 млн / 4 фотографии

До слова, співробітники ДБР затримали начальника Ірпінського відділу Державної фіскальної служби під час отримання хабара у розмірі 15 тис. грн.