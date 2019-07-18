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Факты / Украина

$300 тыс. за аренду земли: глава РГА в Ровенской области задержан на взятке

Голова Рокитновской Райгосадминистрации в Ровенской области вымогал у предпринимателя $300 тыс. взятки за предоставление права на аренду земли.

$300 тыс. за аренду земли: глава РГА в Ровенской области задержан на взятке

Первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко сообщила, что главу Рокитновской РГА в Ровенской области задержан во время получения взятки в размере $100 тыс.

Чиновник, злоупотребляя своей должностью, незаконно предоставил в аренду 486 га земли, принадлежащему ему предприятию.

Земля принадлежала к невостребованным земельным паям Сновидовицкого и Беловежского сельсоветов.

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По словам Варченко, чиновник обманул предпринимателя, убедив его, что получить право на аренду земли он может, только уплатив ему $300 тыс.

Предприниматель успел отдать чиновнику $110 тыс.

Во время получения второго транша взятки в размере $100 тыс полицейские взяли чиновника с поличным.

К слову, 16 июля голова РГА был уволен с занимаемой должности президентским указом за взяточничество.

Предоставлять землю в аренду он не имел права, поскольку с января 2019 года вступили в силу изменения, по которым полномочия выделять паи в аренду перешли к сельсоветам.

К слову, сотрудники ГБР задержали начальника Ирпенского отдела Государственной фискальной службы при получении взятки в размере 15 тыс. грн.

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