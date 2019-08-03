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Факты / Происшествия

В Одессе нетрезвый мужчина бросил гранату из окна девятого этажа

Нетрезвый житель многоэтажки выбросил во двор дома гранату. К счастью, никто не пострадал.

В Одессе нетрезвый мужчина бросил гранату из окна девятого этажа

В Одессе 47-летний нетрезвый житель многоэтажки бросил гранату из окна квартиры на девятом этаже.

Оружие не сработала и от гранаты никто не пострадал, но во время осмотра места происшествия полицией изъято металлические предметы, внешне похожие на корпус гранаты РГД-5, и пыл.

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Возбуждено уголовное дело по фактах незаконного обращения с оружием и хулиганство.

Мужчину задержали.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве мужчина подорвался на гранате.

Источник: Нацполиция

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