PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве мужчина подорвался на гранате

В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты погиб 52-летний мужчина.

У Києві чоловік підірвався на гранаті

На улице в Киеве около 15.20 из-за взрыва гранаты погиб житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

Полицейские установили, что вместе с погибшим неподалеку находился его товарищ.

Он утверждает, что друг погиб именно от взрыва гранаты.

Читайте: Из живота достали осколки: на Днепропетровщине прооперировали детей после взрыва

Фрагменты боеприпаса направили на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство.

Напомним, 1 июля шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

7 мест для шашлыка в Киеве
В Киеве военные на джипе раздавили авто, в котором находился ребенок
Соглашение об ассоциации, Донбасс и Азовское море – в Киеве стартует саммит Украина-ЕС
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Во Флориде прогремел взрыв в торговом центре: не менее 20 пострадавших
Парковочные инспекторы в Киеве – когда заработают и почему до сих пор нет
В Киеве на Бессарабке мужчина открыл стрельбу
В поле под Киевом нашли тело гардеробщицы Верховной Рады
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка