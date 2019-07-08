В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты погиб 52-летний мужчина.

На улице в Киеве около 15.20 из-за взрыва гранаты погиб житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

Полицейские установили, что вместе с погибшим неподалеку находился его товарищ.

Он утверждает, что друг погиб именно от взрыва гранаты.

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Фрагменты боеприпаса направили на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство.

Напомним, 1 июля шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области.