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Факти / Надзвичайні події

В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху

Нетверезий мешканець багатоповерхівки викинув у двір дому гранату. На щастя, ніхто не постраждав.

В Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху

В Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки кинув гранату з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

Зброя не спрацювала і від гранати ніхто не постраждав, але під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал.

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Відкрито кримінальну справу за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганство.

Чоловіка затримали.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві чоловік підірвався на гранаті.

Джерело: Нацполіція

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