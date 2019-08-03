Нетверезий мешканець багатоповерхівки викинув у двір дому гранату. На щастя, ніхто не постраждав.

В Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки кинув гранату з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

Зброя не спрацювала і від гранати ніхто не постраждав, але під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал.

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Відкрито кримінальну справу за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганство.

Чоловіка затримали.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві чоловік підірвався на гранаті.