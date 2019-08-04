В результате стрельбы в Техасе убито 20 человек, еще 26 пострадали.

В Техасе в результате стрельбы в ТЦ погибли 20 человек, еще 26 – ранены.

В полиции сообщают, что один из подозреваемых уже задержан. Им оказался 21-летний Патрик Крузиус из Аллена, недалеко от Далласа. Также было опубликовано фото стрелка.

Он за 20 минут до атаки опубликовал манифест, в котором поддерживал стрелка из Крайстчерча, а нападение назвал ответом на “вторжение латиноамериканцев в Техас”.

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В манифесте четыре страницы и документ имеет “связь с преступлением на почве ненависти”. В нем мужчина обвиняет иммигрантов в том, что они отбирают работу и смешивают культуры в США.

Президент США Дональд Трамп назвал массовые расстрелы “актом трусости”.

Напомним, что в городе Эль-Пасо (Техас, США) неизвестные открыли стрельбу по посетителях магазинов.