В результате стрельбы в Техасе убито 20 человек, еще 26 пострадали.
В Техасе в результате стрельбы в ТЦ погибли 20 человек, еще 26 – ранены.
В полиции сообщают, что один из подозреваемых уже задержан. Им оказался 21-летний Патрик Крузиус из Аллена, недалеко от Далласа. Также было опубликовано фото стрелка.
Он за 20 минут до атаки опубликовал манифест, в котором поддерживал стрелка из Крайстчерча, а нападение назвал ответом на “вторжение латиноамериканцев в Техас”.
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В манифесте четыре страницы и документ имеет “связь с преступлением на почве ненависти”. В нем мужчина обвиняет иммигрантов в том, что они отбирают работу и смешивают культуры в США.
Президент США Дональд Трамп назвал массовые расстрелы “актом трусости”.
Напомним, что в городе Эль-Пасо (Техас, США) неизвестные открыли стрельбу по посетителях магазинов.