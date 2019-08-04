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Маніфест за 20 хвилин до атаки і багато загиблих: що відомо про стрілянину у Техасі

У результаті стрілянини у Техасі вбито 20 людей, ще 26 постраждали.

Маніфест за 20 хвилин до атаки і багато загиблих: що відомо про стрілянину у Техасі

У Техасі у результаті стрілянини у ТЦ загинули 20 осіб, ще 26 – поранені.

У поліції повідомляють, що один з підозрюваних вже затриманий. Ним виявився 21-річний Патрік Крузіус з Аллена (місто недалеко від Далласа). Також було опубліковано фото стрілка.

Він за 20 хвилин до атаки опублікував маніфест, в якому підтримував стрілка з Крайстчерча, а напад назвав відповіддю на “вторгнення латиноамериканців у Техас”.

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У маніфесті чотири сторінки і документ має “зв’язок зі злочином на ґрунті ненависті”. У ньому чоловік звинувачує іммігрантів у тому, що вони відбирають роботу і змішують культури у США.

Президент США Дональд Трамп назвав масові розстріли “актот боягузтва”.

Нагадаємо, що у місті Ель-Пасо (Техас, США) невідомі відкрили стрілянину по відвідувачах магазинів.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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