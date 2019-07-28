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Факты / Происшествия

Стрельба в Нью-Йорке: мужчина открыл огонь на детской площадке

В Нью-Йорке мужчина открыл огонь на детской площадке. В результате стрельбы один человек погиб, еще одиннадцать пострадали.

Стрельба в Нью-Йорке: мужчина открыл огонь на детской площадке

В результате стрельбы в районе Бруклин в Нью-Йорке (США) погиб один человек, еще одиннадцать пострадали.

Трагедия произошла на уличном празднике.

Читайте: Ночная стрельба в Киеве: мужчина открыл огонь по толпе

В настоящее время полиция ведет поиски нападающего. Детективы уже обнаружили брошенную им оружие.

Согласно данным СМИ, стрельба произошла на детской площадке.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Кисмайо (Сомали) террористы захватили отель и взорвали бомбу у его входа.

Источник: New York Post

Фото: Dreamstime

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