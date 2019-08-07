На Киевщине мужчина в борьбе за наследство намеревался подорвать родственников.

Ранее судимый местный житель Переяслав-Хмельницкого района хотел взорвать родственников, чтобы получить наследство.

Он отправил СМС с угрозами, если ему не отдадут 30 тыс. грн, то он совершит взрыв. Таким образом, злоумышленник пытался запугать своих родственников.

Мужчина терроризировал родственников в течение двух лет, но недавно эта ненависть едва не обергулася трагедией. Он угрожал не только повреждением имущества, но даже убийством.

Злоумышленник изготовил предмет, внешне похожий на взрывное устройство и прикрепил его на металлические ворота гаража. Опасный предмет выглядел как пакет из-под сока, к которому примотан телефон с проводами.

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Когда владельцы дома обнаружили такую находку, то сразу вызвали полицию. К счастью, оказалось, что это был муляж.











На Киевщине мужчина хотел взорвать родственников пакетом из-под сока / 3 фотографии

Вымогателя задержали сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции в порядке ст. 208 УПК Украины. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Злоумышленнику объявлено о подозрении за вымогательство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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