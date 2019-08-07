На Київщині чоловік у боротьбі за спадщину мав намір підірвати родичів.

Раніше судимий місцевий житель Переяслав-Хмельницького району хотів підірвати родичів, щоб отримати спадок.

Він надіслав СМС із погрозами, якщо йому не віддадуть 30 тис. грн, то він здійснить вибух. Таким чином, зловмисник намагався залякати своїх родичів.

Чоловік тероризував родичів упродовж двох років, але нещодавно ця ненависть ледь не обергулася трагедією. Він погрожував не лише пошкодженням майна, а й навіть вбивством.

Зловмисник виготовив предмет, зовні схожий на вибуховий пристрій і прикріпив його на металеві ворота гаража. Небезпечний предмет мав вигляд пакету з-під соку, до якого примотано телефон із дротами.

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Коли власники дому виявили таку знахідку, то одразу викликали поліцію. На щастя, виявилося, що це був муляж.











На Київщині чоловік хотів підірвати рідних пакетом з-під соку / 3 фотографии

Вимагача затримали працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції у порядку ст. 208 КПК України. Він наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмиснику оголошено про підозру за вимагання. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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