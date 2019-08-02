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Факты / Происшествия

Кипяток в рот и лицо пока спала: в Запорожье мужчина чуть не сварил жену живьем

В Запорожье мужчина вылил на свою жену кипяток, пока та спала. Она получила 20% ожогов тела.

Кипяток в рот и лицо пока спала: в Запорожье мужчина чуть не сварил жену живьем

В Запорожье сожитель вылил на жену кипяток, когда она спала. 25-летняя женщина проснулась от того, что он лил горячую воду ей на лицо и в рот.

Когда она пыталась убежать, он ее догнал и вылил еще четыре литра кипятка, достал ножницы и начал резать волосы. Женщине с ожогами удалось выпрыгнуть в окно.

Все это время в соседней комнате спали двое детей.

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Пострадавшую доставили в реанимацию. Как сообщают врачи, у нее 20% ожогов тела, а также повреждение слизистой оболочки.

Злоумышленнику удалось скрыться. Полиция продолжает его поиски.

Женщина не может назвать причину такого отношения. А вот соседи сообщают, что совсем не удивлены таким поведением. Говорят, что сожитель пострадавшей употребляет наркотики.

Помогают женщине пока волонтеры. Двое детей к себе забрали родители мужа.

Если его найдут, то он может получить наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Запорожье мужчина облил бензином девушку и поджег.

Источник: Надзвичайні новини

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