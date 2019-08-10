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Факты / Происшествия

В Германии молния поразила сразу 15 футболистов

В Германии 15 футболистов госпитализировали после удара молнии.

В Германии молния поразила сразу 15 футболистов

В Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов.

Чрезвычайное происшествие случилось, когда спортсмены тренировались на стадионе в Розенфельд-Хайлигенциммерне, что в Вюртемберге.

От удара молнии травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек ненадолго потерял сознание.

Читайте: В Ивано-Франковской области молния убила троих человек

Всех футболистов госпитализировали для обследования.

Напомним, в Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась.

Источник: Die Welt

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