В Германии 15 футболистов госпитализировали после удара молнии.
В Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов.
Чрезвычайное происшествие случилось, когда спортсмены тренировались на стадионе в Розенфельд-Хайлигенциммерне, что в Вюртемберге.
От удара молнии травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек ненадолго потерял сознание.
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Всех футболистов госпитализировали для обследования.
Напомним, в Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась.
Источник: Die Welt
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