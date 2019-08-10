У Німеччині 15 футболістів госпіталізували після удару блискавки.
У Німеччині в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів.
Надзвичайна подія трапилася, коли спортсмени тренувалися на стадіоні в Розенфельд-Хайлігенціммерні, що у Вюртемберзі.
Від удару блискавки травми отримали гравці віком від 19 до 48 років. Одна людина ненадовго втратила свідомість.
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Усіх футболістів госпіталізували для обстеження.
Нагадаємо, на Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула.
Джерело: Die Welt
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