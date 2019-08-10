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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині блискавка вразила одразу 15 футболістів

У Німеччині 15 футболістів госпіталізували після удару блискавки.

У Німеччині блискавка вразила одразу 15 футболістів

У Німеччині в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів.

Надзвичайна подія трапилася, коли спортсмени тренувалися на стадіоні в Розенфельд-Хайлігенціммерні, що у Вюртемберзі.

Від удару блискавки травми отримали гравці віком від 19 до 48 років. Одна людина ненадовго втратила свідомість.

Читайте: На Івано-Франківщині блискавка убила трьох людей

Усіх футболістів госпіталізували для обстеження.

Нагадаємо, на Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула.

Джерело: Die Welt

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