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Факты / Происшествия

Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду в США

Пожар в детском саду в США унесла жизни пятерых детей. Также в результате чрезвычайного происшествия пострадали двое взрослых.

Пятеро детей погибли при пожаре в детском саду в США

В американском штате Пенсильвания из-за пожара в детском cаду погибли 5 детей.

Инцидент произошел в городе Эри в воскресенье, 11 августа.

Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Также в результате пожара пострадали двое взрослых, среди них — владелица заведения.

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Причины возгорания пока названы. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Киевской области в результате пожара в доме погибли двое детей.

Источник: CBC

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