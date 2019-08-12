Пожар в детском саду в США унесла жизни пятерых детей. Также в результате чрезвычайного происшествия пострадали двое взрослых.
В американском штате Пенсильвания из-за пожара в детском cаду погибли 5 детей.
Инцидент произошел в городе Эри в воскресенье, 11 августа.
Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Также в результате пожара пострадали двое взрослых, среди них — владелица заведения.
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Причины возгорания пока названы. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Как сообщалось, в Киевской области в результате пожара в доме погибли двое детей.
Источник: CBC
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