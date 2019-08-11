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Факты / Происшествия

Лесные пожары на Канарских островах: идет эвакуация, огонь тушат с вертолетов

На одном из Канарских островов Гран-Канария бушуют лесные пожары. Идет эвакуация населения.

Лесные пожары на Канарских островах: идет эвакуация, огонь тушат с вертолетов

Из-за бушующих на острове Гран-Канария (Канарские острова) лесных пожаров эвакуировали более одной тысячи человек.

Пожар охватил более 1 тыс. га леса. Огонь пока не удается локализовать. Со стихией борются более 200 человек и пять вертолетов, а также пять других воздушных средств и гидросамолет.

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Пожар начался в 12.00 в субботу в районе Хункалийо, в муниципалитете Артенара. Предварительной причиной стали работы со сварочным оборудованием, которые проводил 55-летний мужчина. Гражданская гвардия Испании уже задержала его.

К слову, в Калифорнии из-за лесных пожаров погибло 42 человека.

Источник: 20minutos

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