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Факты / Происшествия

Салон начало трясти: в РФ через 15 минут после взлета загорелся самолет

Пассажирский самолет Уральских авиалиний совершил аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья. Есть пострадавшие.

Салон начало трясти: в РФ через 15 минут после взлета загорелся самолет

В России у пассажирского самолета Airbus А-321 загорелся двигатель, из-за чего пилот был вынужден совершить аварийную посадку прямо посреди поля. Он сел с убранными шасси через 15 минут после взлета.

Перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара в салоне самолета не было.

В результате пострадал 21 человек. У них в основном средние и легкие травмы конечностей, которые были получены во время эвакуации. У некоторых из пострадавших есть кровотечение.

– Самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне начали мигать лампы, появился запах гари, – рассказывает один из пассажиров.

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По сообщениям СМИ, причина ЧП — столкновение с птицей.

МЧС удалось быстро ликвидировать пожар.

Всего на борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

К слову, в Италии фрагменты самолета авиакомпании Norwegian, который осуществил аварийную посадку в аэропорту Рима, упали на крыши и машины в городе Фьюмичино.

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