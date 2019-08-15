Пасажирський літак Уральських авіаліній здійснив аварійну посадку у Раменському районі Підмосков’я. Є постраждалі.

У Росії у пасажирського літака Airbus А-321 загорівся двигун, через що пілот був змушений здійснити аварійну посадку прямо посеред поля. Літак сів без шасі через 15 хвилин після зльоту.

Перед приземленням екіпаж вимкнув двигуни. Пожежі у салоні літака не було.

У результаті постраждала 21 людина. У них в основному середні і легкі травми кінцівок, які були отримані під час евакуації. У деяких з потерпілих є кровотеча.

– Літак почало трясти відразу після зльоту, у салоні почали блимати лампи, з’явився запах гарі, – розповідає один з пасажирів.

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За повідомленнями ЗМІ, причина загоряння – зіткнення з птахом.

МНС вдалося швидко ліквідувати пожежу.

Всього на борту знаходилося 226 пасажирів і 7 членів екіпажу.

До речі, в Італії фрагменти літака авіакомпанії Norwegian, що здійснив аварійну посадку на летовищі Рима, впали на дахи та автівки у містечку Ф’юмічіно.