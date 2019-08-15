В Канаде произошло ДТП, которое привело к сильному взрыву и пожарам.

В городе Лондон (Канада) автомобиль врезался в жилой дом, что повлекло за собой взрыв газопровода. В результате происшествия было разрушено семь домов и пострадали семь человек.

Пострадавших доставили в местную больницу. Из-за массовых пожаров эвакуировали жителей 100 домов.

По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что его можно было услышать за несколько кварталов от места происшествия.

– Повсюду развалины домов, окна выбиты. Мы смотрели, как крыша взлетела выше, чем деревья на улице. Звук был очень громким. Можно было почувствовать, как взрывная волна пронизывает тело, – рассказала свидетель Кристина Кертис.

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23-летнюю женщину, которая находилась за рулем авто, арестовали.

Ей предъявили обвинения в превышении скорости, нарушении правил дорожного движения и причинении телесных повреждений.

К слову, в штате Пенсильвания (США) пятеро детей погибли в результате пожара в детском саду.

Источник: CBC

Фото: CBC