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Факти / Надзвичайні події

Зруйнувало сім будинків – в Канаді через ДТП вибухнув газопровід

У Канаді сталася ДТП, яка призвела до сильного вибуху і пожеж.

Вибух у Канаді

У місті Лондон (Канада) автомобіль врізався у житловий будинок, що спричинило вибух газопроводу. У результаті події було зруйновано сім будинків і постраждали семеро осіб.

Постраждалих доставили в місцеву лікарню. Через масові пожежі евакуювали жителів 100 будинків.

За словами очевидців, вибух був настільки сильним, що його можна було почути за кілька кварталів від місця події.

– Всюди руїни будинків, шибки вибиті. Ми дивилися, як дах злетів вище, ніж дерева на вулиці. Звук був дуже гучним. Можна було відчути, як вибухова хвиля пронизує тіло, – розповіла свідок Христина Кертіс.

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23-річну жінку, яка перебувала за кермом авто, заарештували.

Їй пред’явили звинувачення у перевищенні швидкості, порушенні правил дорожнього руху і заподіянні тілесних ушкоджень.

До слова, в штаті Пенсільванія (США) п’ятеро дітей загинули у результаті пожежі в дитячому садку.

Джерело: CBC

Фото: CBC

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