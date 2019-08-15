У Канаді сталася ДТП, яка призвела до сильного вибуху і пожеж.
У місті Лондон (Канада) автомобіль врізався у житловий будинок, що спричинило вибух газопроводу. У результаті події було зруйновано сім будинків і постраждали семеро осіб.
Постраждалих доставили в місцеву лікарню. Через масові пожежі евакуювали жителів 100 будинків.
За словами очевидців, вибух був настільки сильним, що його можна було почути за кілька кварталів від місця події.
– Всюди руїни будинків, шибки вибиті. Ми дивилися, як дах злетів вище, ніж дерева на вулиці. Звук був дуже гучним. Можна було відчути, як вибухова хвиля пронизує тіло, – розповіла свідок Христина Кертіс.
Читайте: На залізничній станції під Києвом горів локомотив – гасили пожежні двох сіл
23-річну жінку, яка перебувала за кермом авто, заарештували.
Їй пред’явили звинувачення у перевищенні швидкості, порушенні правил дорожнього руху і заподіянні тілесних ушкоджень.
До слова, в штаті Пенсільванія (США) п’ятеро дітей загинули у результаті пожежі в дитячому садку.
Джерело: CBC
Фото: CBC