Первые видео пожара в гостинице Токио Стар в Одессе опубликовали очевидцы.

В отеле Токио Стар в Одессе произошел крупный пожар, в результате которого погибли восемь человек. Еще десять пострадали.

Спасатели эвакуировали 136 человек.

По факту пожара в гостинице Токио Стар в Одессе открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Увы не все вышли… Публикация от @ dealersv 16 Авг 2019 в 8:50 PDT

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Сейчас пытаются установить причины возгорания.

Напомним, ночью 17 августа произошел пожар в гостинице Токио Стар в Одессе.