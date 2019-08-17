Первые видео пожара в гостинице Токио Стар в Одессе опубликовали очевидцы.
В отеле Токио Стар в Одессе произошел крупный пожар, в результате которого погибли восемь человек. Еще десять пострадали.
Спасатели эвакуировали 136 человек.
По факту пожара в гостинице Токио Стар в Одессе открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
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Выспались….
Публикация от @ dealersv
Сейчас пытаются установить причины возгорания.
Напомним, ночью 17 августа произошел пожар в гостинице Токио Стар в Одессе.
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