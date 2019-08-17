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Факты / Происшествия

Пожар в отеле Токио Стар: первое видео и фото очевидцев

Первые видео пожара в гостинице Токио Стар в Одессе опубликовали очевидцы.

Пожар в отеле Токио Стар: первое видео и фото очевидцев

В отеле Токио Стар в Одессе произошел крупный пожар, в результате которого погибли восемь человек. Еще десять пострадали.

Спасатели эвакуировали 136 человек.

По факту пожара в гостинице Токио Стар в Одессе открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

 

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Увы не все вышли…

Публикация от @ dealersv

Читайте: Момент взрыва в Камянке попал на видео

 

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Выспались….

Публикация от @ dealersv

Сейчас пытаются установить причины возгорания.

Напомним, ночью 17 августа произошел пожар в гостинице Токио Стар в Одессе.

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