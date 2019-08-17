PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Пожар в Одессе: в гостинице Токио Стар 8 погибших, 10 пострадавших

В отеле Токио Стар в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар.

Пожар в Одессе: в гостинице Токио Стар 8 погибших, 10 пострадавших

В Одессе в результате пожара в гостинице Токио Стар, которая находится на улице Водопроводной, погибли восемь человек. Еще 10 человек пострадали, их госпитализировали в больницу.

Всего в помещении находилось ориентировочно 200 человек. Эвакуировали 136.

Удалось установить, что в отеле Токио Стар горел второй этаж, площадь которого ориентировочно 200 м.кв.

Читайте: Пожар на военном объекте под Архангельском – есть погибшие и пострадавшие

  • image
  • image
  • image
  • image
Пожар в Одессе: в гостинице Токио Стар 8 погибших, 10 пострадавших / 4 фотографии

Пожар ликвидировали в 4.32 на площади 1000 м. кв. Причины возгорания устанавливаются.

По факту пожара в отеле Токио Стар в Одессе открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

К слову, ранее Факты ICTV писали о пожаре на птицефабрике под Киевом.

Фото: Думская

Источник: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пожар в отеле Токио Стар: первое видео и фото очевидцев
Выиграет ли Украина от легализации казино: эксперты прогнозируют прибыль в $300 млн
Укусил за лицо: в Одессе ВИЧ-инфицированный активист напал на мужчину
В ход пошли кулаки: в Одесском облсовете снова подрались депутаты
Драка депутатов и гроб под дверями: потасовка в Одесском облсовете (18+)
В Одессе на детской площадке задержали барана
На железнодорожной станции под Киевом горел локомотив – тушили пожарные двух сел
Кинули коктейль молотова: в Киеве на метро Лесная сгорела маршрутка
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка