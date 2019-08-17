В отеле Токио Стар в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар.
В Одессе в результате пожара в гостинице Токио Стар, которая находится на улице Водопроводной, погибли восемь человек. Еще 10 человек пострадали, их госпитализировали в больницу.
Всего в помещении находилось ориентировочно 200 человек. Эвакуировали 136.
Удалось установить, что в отеле Токио Стар горел второй этаж, площадь которого ориентировочно 200 м.кв.
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Пожар в Одессе: в гостинице Токио Стар 8 погибших, 10 пострадавших / 4 фотографии
Пожар ликвидировали в 4.32 на площади 1000 м. кв. Причины возгорания устанавливаются.
По факту пожара в отеле Токио Стар в Одессе открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
К слову, ранее Факты ICTV писали о пожаре на птицефабрике под Киевом.
Фото: Думская
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