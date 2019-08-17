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Пожежа в готелі Токіо Стар: перше відео і фото очевидців

Перші відео пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі опублікували очевидці.

Пожежа в готелі Токіо Стар: перше відео і фото очевидців

В готелі Токіо Стар в Одесі сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинуло восьмеро людей. Ще десятеро постраждали.

Рятувальники евакуювали 136 людей.

За фактом пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі відкрили кримінальне провадження  за ч. 2 ст. 270 КК – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

 

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Увы не все вышли…

Публикация от @ dealersv

Читайте: Момент вибуху в Кам’янці потрапив на відео

 

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Выспались….

Публикация от @ dealersv

Наразі намагаються встановити причини загоряння.

Нагадаємо, вночі 17 серпня сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі.

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