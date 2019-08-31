В больнице Кривого Роза умерла 3-месячная девочка. Родители во всем винят врачей.

В одной из больниц Кривого Роза после госпитализации умер 3-месячный ребенок.

Несколько недель назад 3-месячная Виталина потеряла аппетит.

Родители обратились в больницу, но четкого диагноза им никто не называл. В итоге ребенка госпитализировали, но утром он умер.

По словам матери, у ребенка закончилась капельница и начались судороги. Родители во всем винят врачей – из-за халатности вкололи слишком большую дозу препарата.

Читайте: На Закарпатье от менингококковой инфекции умер ребенок

Доктора говорят, что вина лежит на родителях.

По их словам, у ребенка была обнаружена сердечная недостаточность и его предлагали госпитализировать, на что родители ответили отказом и потеряли время. Когда девочку привезли в больницу было уже поздно.

По факту открыто криминальное производство. Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу.

Ранее в Черниговской области после прививки умер ребенок.