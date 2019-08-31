В больнице Кривого Роза умерла 3-месячная девочка. Родители во всем винят врачей.
В одной из больниц Кривого Роза после госпитализации умер 3-месячный ребенок.
Несколько недель назад 3-месячная Виталина потеряла аппетит.
Родители обратились в больницу, но четкого диагноза им никто не называл. В итоге ребенка госпитализировали, но утром он умер.
По словам матери, у ребенка закончилась капельница и начались судороги. Родители во всем винят врачей – из-за халатности вкололи слишком большую дозу препарата.
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Доктора говорят, что вина лежит на родителях.
По их словам, у ребенка была обнаружена сердечная недостаточность и его предлагали госпитализировать, на что родители ответили отказом и потеряли время. Когда девочку привезли в больницу было уже поздно.
По факту открыто криминальное производство. Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу.
Ранее в Черниговской области после прививки умер ребенок.