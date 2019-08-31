PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У лікарні Кривого Рогу померла дитина. Батьки говорять про смертельну ін’єкцію

У лікарні Кривого Рогу померла 3-місячна дівчинка. Батьки у всьому звинувачують лікарів.

умер ребенок

В одній з лікарень Кривого Рогу після госпіталізації померла 3-місячна дитина.

Кілька тижнів тому 3-місячна Віталіна втратила апетит.

Батьки звернулися до лікарні, але чіткого діагнозу їм ніхто не називав. У результаті дитину госпіталізували, але вранці вона померла.

За словами матері, у дитини закінчилася крапельниця і почалися судоми. Батьки у всьому звинувачують лікарів – через недбалість вкололи занадто велику дозу препарату.

Читайте: На Закарпатті від менінгококової інфекції померла дитина

Лікарі кажуть, що вина лежить на батьках.

За їх словами, у дитини була виявлена серцева недостатність і її пропонували госпіталізувати, на що батьки відповіли відмовою і втратили час. Коли дівчинку привезли в лікарню було вже пізно.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Тіло дитини направлено на судмедекспертизу.

Раніше в Чернігівській області після щеплення померла дитина.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета
Опіки рук та паху: у Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета
Поліція
Порізані вени, обличчя обмотане тканиною: у Кривому Розі знайшли мертве подружжя
Зайнявся разом із поролоном. У реанімації Дніпра рятують 8-річного хлопчика
Зайнявся разом із поролоном. У реанімації Дніпра рятують 8-річного хлопчика
Немовля
На Закарпатті мати впустила немовля в каструлю з бульйоном
У Кривому Розі обстріляли тролейбус
Розбите скло: у Кривому Розі обстріляли тролейбус
Сперся на москітну сітку: у Кременчуці хлопчик випав з дев’ятого поверху
Сперся на москітну сітку: у Кременчуці хлопчик випав з дев’ятого поверху
Вагітність
Як вплинути на стать дитини – вчені знайшли метод
Біометричний паспорт
Як оформити біометричний паспорт малюку – інструкція
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка