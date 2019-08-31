У лікарні Кривого Рогу померла 3-місячна дівчинка. Батьки у всьому звинувачують лікарів.

В одній з лікарень Кривого Рогу після госпіталізації померла 3-місячна дитина.

Кілька тижнів тому 3-місячна Віталіна втратила апетит.

Батьки звернулися до лікарні, але чіткого діагнозу їм ніхто не називав. У результаті дитину госпіталізували, але вранці вона померла.

За словами матері, у дитини закінчилася крапельниця і почалися судоми. Батьки у всьому звинувачують лікарів – через недбалість вкололи занадто велику дозу препарату.

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Лікарі кажуть, що вина лежить на батьках.

За їх словами, у дитини була виявлена серцева недостатність і її пропонували госпіталізувати, на що батьки відповіли відмовою і втратили час. Коли дівчинку привезли в лікарню було вже пізно.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Тіло дитини направлено на судмедекспертизу.

Раніше в Чернігівській області після щеплення померла дитина.