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Факты / Происшествия

Оружие и записка: Под Киевом нашли авто с застреленным водителем

На одной из улиц в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района нашли припаркованный автомобиль с телом мужчины.

Під Києвом знайшли авто з застреленим водієм

В салоне авто находился труп мужчины лет 50-ти, оружие и предсмертная записка.

Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

Полиция открыла производство по ст. 115 УКУ – Самоубийство.

Читайте: В Запорожье мужчина убил жену и повесился – их сын прожил с трупами два дня

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Оружие и записка: Под Киевом нашли авто с застреленным водителем / 2 фотографии

Недавно в Одесской области муж выстрелом из ружья убил жену, а потом застрелился.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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