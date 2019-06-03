В Запорожье мужчина зарубил свою жену, пытался убить двухлетнего сына, а затем убил себя.

В Запорожье мужчина убил жену, а затем покончил с собой. Тревогу подняли родственники. Они никак не могли ей дозвониться. А когда приехали на место, за закрытыми дверями услышали плач маленького Даниила. В плену, закрытым в квартире, ребенок прожил двое суток. Как зашли внутрь – почти потеряли сознание, на его шее были следы от удавки.

– Ребенок в шоковом состоянии. Запуган. И то, что увидели врачи, когда мы отвезли в больницу, на шее у ребенка были признаки удушья. Возможно его тоже хотели как-то задушить, – говорит руководитель службы по делам детей Запорожья Наталья Сиворакша.

Сейчас двухлетний Даниил – в больнице, вместе с бабушкой. Ребенок до сих пор в шоковом состоянии. Известно, что родственники уже подали заявление, чтобы забрать мальчика и оформить опеку.

Уже потом следователи выяснят, что Андрей поссорился с женой и набросился на нее с топором. После убийства, он принимает шокирующее решение: набрасывает на шею веревку себе и своему сыну. Это просто какое-то невероятное чудо, что маленький Даниил остался жив!

Местные просто потрясены, потому что о семье говорят только хорошее. Андрею было 34, Елена – младше его на шесть лет. Были приветливы, скандалов не устраивали. Но в последнее время у главы семьи начались проблемы с бизнесом. Семья даже задолжала за квартиру.

Пара обручилась три года назад. Он занимался ремонтом машин. Она сидела дома. Есть версия, что роковая ссора могла произойти не из-за денег, а из-за кого-то третьего.

Читайте: Привязали к кровати и вырывали зубы: на Черкащине подростки два часа пытали пенсионеров

К слову, в Харьковской области 61-летний мужчина убил своего сына, а после этого покончил жизнь самоубийством.