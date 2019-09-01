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Факти / Надзвичайні події

Зброя і записка: Під Києвом знайшли авто з застреленим водієм

На одній із вулиць у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району знайшли припаркований автомобіль з тілом чоловіка.

Під Києвом знайшли авто з застреленим водієм

У салоні авто знаходився труп чоловіка років 50-ти, зброя та предсмертна записка.

Обставини смерті встановлюють правоохоронці.

Поліція відкрила провадження за ст. 115 ККУ – Самогубство.

Читайте: У Запоріжжі чоловік вбив дружину і повісився – їхній син прожив з трупами два дні

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Зброя і записка: Під Києвом знайшли авто з застреленим водієм / 2 фотографии

Нещодавно в Одеській області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину, а потім застрелився.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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