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Факты / Происшествия

Кровавая бойня в Виннице: женщина с топором и пистолетом напала на стоматолога

На стоматолога в Виннице средь бела напала женщина с топором и пистолетом.

Пістолет

Врач-стоматолог спускалась по лестнице, когда к ней подбежала женщина. В одной руке у нее был топор, а в другой – пистолет Флобер.

Она ударила ее и начала стрелять.

Раненая жертва успела заскочить в кабинет и закрыться. Но неадекватная посетительница не сдавалась и пыталась топором взломать дверь.

Поэтому стоматолог выпрыгнула из кабинета через окно.

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Очевидцы вызвали полицию, а пока ждали копов, нападавшую заблокировали в помещении.

Ею оказалась местная 48-летняя женщина. Она отрицает, что стреляла у врача.

Последняя сейчас в больнице с рассеченным лбом и пулевым ранением спины. Она не знает, чем провинилась перед женщиной, поэтому причины нападения должна выяснить полиция.

Кровавый инцидент со стрельбой правоохранители квалифицировали как покушение на убийство. Если нападавшую признают вменяемой, ему грозит до 15 лет колонии.

К слову, 5 июля около 13.00 в Киеве на Бессарабской площади произошла стрельба.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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