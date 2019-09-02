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Факти / Надзвичайні події

На звалищі під Харковом знайшли труп жінки з перерізаним горлом

На сміттєзвалищі міста Лозова Харківської області вранці 2 вересня знайшли тіло вбитої жінки.

На звалищі під Харковом знайшли труп жінки з перерізаним горлом

На шиї жінки були різані рани. Поліція швидко встановила особу загиблої.

Нею виявилася 40-річна мешканка міста Лозова.

Речові докази вилучено.

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Правоохоронці розшукують свідків та з’ясовують обставин злочину.

Вирішується питання щодо відкриття провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ –  Умисне вбивство.

Нещодавно під Києвом ножем у серце вбили будівельника, а тіло кинули в канаву біля котеджного містечка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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