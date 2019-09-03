Шесть автомобилей попали в ДТП на Житомирской трассе в направлении Киева.
В Киевской области на Житомирской трассе произошла масштабная авария. В ДТП попали два грузовых авто, автобус, фура и две легковушки.
– Не доезжая до КП в сторону Киева. Грузовой автомобиль и Mitsubishi перевернуты, – говорится в сообщении.
На момент ДТП в автобусе не было пассажиров. По предварительной информации, погибших в результате аварии нет.
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Обстоятельства ДТП устанавливаются, на место происшествия выехали сотрудники полиции и скорой помощи.
К слову, в Харьковской области в результате удара авто в электроопору двух людей выбросило из транспортного средства.
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