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Факты / Происшествия

На Житомирской трассе произошло ДТП с участием шести авто

Шесть автомобилей попали в ДТП на Житомирской трассе в направлении Киева.

ДТП

В Киевской области на Житомирской трассе произошла масштабная авария. В ДТП попали два грузовых авто, автобус, фура и две легковушки.

– Не доезжая до КП в сторону Киева. Грузовой автомобиль и Mitsubishi перевернуты, – говорится в сообщении.

На момент ДТП в автобусе не было пассажиров. По предварительной информации, погибших в результате аварии нет.

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Обстоятельства ДТП устанавливаются, на место происшествия выехали сотрудники полиции и скорой помощи.

ДТП

К слову, в Харьковской области в результате удара авто в электроопору двух людей выбросило из транспортного средства.

Источник: ДТП.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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