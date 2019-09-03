Шість автомобілів потрапили у ДТП на Житомирській трасі у напрямку Києва.
У Київській області на Житомирській трасі сталася масштабна аварія. У ДТП потрапили два вантажних авто, автобус, фура і два легковики.
– Не доїжджаючи до КП в бік Києва. Вантажний автомобіль і Mitsubishi перевернуті, – йдеться у повідомленні.
На момент ДТП в автобусі не було пасажирів. За попередньою інформацією, загиблих у результаті аварії немає.
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Обставини ДТП встановлюються, на місце події виїхали співробітники поліції і швидкої допомоги.
До слова, в Харківській області у результаті удару авто в електроопору двох осіб викинуло з транспортного засобу.
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