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Факти / Надзвичайні події

На Житомирській трасі сталася ДТП за участю шести авто

Шість автомобілів потрапили у ДТП на Житомирській трасі у напрямку Києва.

ДТП

У Київській області на Житомирській трасі сталася масштабна аварія. У ДТП потрапили два вантажних авто, автобус, фура і два легковики.

– Не доїжджаючи до КП в бік Києва. Вантажний автомобіль і Mitsubishi перевернуті, – йдеться у повідомленні.

На момент ДТП в автобусі не було пасажирів. За попередньою інформацією, загиблих у результаті аварії немає.

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Обставини ДТП встановлюються, на місце події виїхали співробітники поліції і швидкої допомоги.

ДТП

До слова, в Харківській області у результаті удару авто в електроопору двох осіб викинуло з транспортного засобу.

Джерело: ДТП.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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