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Факты / Происшествия

Пассажиров выбросило из авто: на Харьковщине Nissan влетел в столб

На Харьковщине от удара в электроопору двух людей выбросило из автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия.

Пассажиров выбросило из авто: на Харьковщине Nissan влетел в столб

Водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. От удара водителя и пассажира выбросило из транспортного средства.

Двое мужчин 31 и 35 лет в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы скорой и неотложной помощи.

Читайте: ДТП под Львовом: пострадали 7 человек, среди них трое детей

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства занарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Киеве произошло ДТП при участии автомобилей Range Rover и Tesla. Пострадали шесть человек.

Источник: Нацполиция

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