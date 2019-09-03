На Харьковщине от удара в электроопору двух людей выбросило из автомобиля во время дорожно-транспортного происшествия.

Водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. От удара водителя и пассажира выбросило из транспортного средства.

Двое мужчин 31 и 35 лет в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы скорой и неотложной помощи.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства занарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Киеве произошло ДТП при участии автомобилей Range Rover и Tesla. Пострадали шесть человек.