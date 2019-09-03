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Факти / Надзвичайні події

Пасажирів викинуло з авто: на Харківщині Nissan влетів у стовп

На Харківщині від удару в електроопору двох людей викинуло з автомобіля під час дорожньо-транспортної пригоди.

Пасажирів викинуло з авто: на Харківщині Nissan влетів у стовп

Водій автомобіля Nissan Primera не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Від удару водія та пасажира викинуло з транспортного засобу.

Двоє чоловіків 31 та 35 років в тяжкому стані доставлені в реанімаційне відділення лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

ЧитайтеДТП під Львовом: постраждали 7 осіб, серед них троє дітей

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП за участю автомобілів Range Rover та Tesla. Постраждали шестеро людей.

Джерело: Нацполіція

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