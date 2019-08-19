В Киеве на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло ДТП с участием автомобилей Range Rover и Tesla.
На перекрестке в центре столицы не разминулись Range Rover и электромобиль Tesla.
По словам очевидцев ДТП, виновник аварии – водитель внедорожника. Они также утверждают, что он пьян.
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На фото – это мужчина с полотенцем на голове.
Судя по снимкам, в ДТП пострадали по меньшей мере два человека.
Другие СМИ сообщают о четырех, двое из них – в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, от удара внедорожник отбросило в толпу пешеходов, после чего Range Rover врезался в еще один автомобиль, который по инерции зацепил следующую машину.
К слову, 19 августа в Киевской области внедорожник Audi устроил ДТП, в котором погиб работник полиции и 7-летний ребенок.