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Факты / Происшествия

В центре Киева не разминулись Tesla и Range Rover, есть пострадавшие

В Киеве на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло ДТП с участием автомобилей Range Rover и Tesla.

ДТП у Києві

На перекрестке в центре столицы не разминулись Range Rover и электромобиль Tesla.

По словам очевидцев ДТП, виновник аварии – водитель внедорожника. Они также утверждают, что он пьян.

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На фото – это мужчина с полотенцем на голове.

Судя по снимкам, в ДТП пострадали по меньшей мере два человека.

Другие СМИ сообщают о четырех, двое из них – в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, от удара внедорожник отбросило в толпу пешеходов, после чего Range Rover врезался в еще один автомобиль, который по инерции зацепил следующую машину.

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В центре Киева не разминулись Tesla и Range Rover, есть пострадавшие / 5 фотографий

К слову, 19 августа в Киевской области внедорожник Audi устроил ДТП, в котором погиб работник полиции и 7-летний ребенок.

Источники: Киев Оперативний, Информатор

Фото: Киев оперативный

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