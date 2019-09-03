В Днепропетровской области мать удерживала на цепи 36-летнего сына, чтобы получать его пенсию.
Сотрудники полиции в Днепропетровской области освободили 36-летнего мужчину с установленной группой инвалидности, которого мать держала на цепи.
Родственники незаконно удерживали мужчину для получения пенсии. Правоохранители узнали о преступлении после того, как к ним обратились соседи потерпевшего.
– На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу, – говорится в сообщении.
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