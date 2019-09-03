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Факты / Происшествия

В Днепропетровской области мать держала на цепи сына с инвалидностью

В Днепропетровской области мать удерживала на цепи 36-летнего сына, чтобы получать его пенсию.

Человек на цепи

Сотрудники полиции в Днепропетровской области освободили 36-летнего мужчину с установленной группой инвалидности, которого мать держала на цепи.

Родственники незаконно удерживали мужчину для получения пенсии. Правоохранители узнали о преступлении после того, как к ним обратились соседи потерпевшего.

– На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу, – говорится в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 УК Украины (Незаконное лишение свободы).

К слову, в Киеве мужчина получил три ножевых ранения из-за того, что сделал замечание шумной компании.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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