В Киеве мужчина сделал замечание шумной компании, которая сидела под окнами его квартиры, за что получали три ножевых ранения. Пострадавшего госпитализировали.

В Киеве около полуночи под окнами дома сидела шумная компания. Местный житель вышел на улицу, чтобы сделать замечание.

Во время разговора начался конфликт, который перерос в драку.

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В результате чего местному жителю нанесли резаную рану в области ребер, колотую рану бедра и колотую рану в области лопатки.

Пострадавшего госпитализировали, а нападавшему удалось скрыться с места происшествия.

Ранее Факты ICTV писали, что на одной из улиц в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района нашли припаркованный автомобиль с телом мужчины.