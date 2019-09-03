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Факти / Надзвичайні події

У Дніпропетровській області мати тримала на ланцюгу сина з інвалідністю

У Дніпропетровській області мати утримувала на ланцюгу 36-річного сина, аби отримувати його пенсію.

Людина на ланцюгу

Співробітники поліції у Дніпропетровській області звільнили 36-річного чоловіка з встановленою групою інвалідністю, якого мати тримала на ланцюгу.

Родичі незаконно утримували чоловіка для отримання пенсії. Правоохоронці дізналися про злочин після того, як до них звернулися сусіди потерпілого.

– На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції. Чоловіка звільнили та доставили до лікарні, – йдеться у повідомленні.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі).

До слова, у Києві чоловік отримав три ножові поранення через те, що зробив зауваження галасливій компанії.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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