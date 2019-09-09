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Факты / Происшествия

Тайфун в Японии обесточил почти 900 тыс. домов

В Японии на Токио и соседнюю префектуру Тиба обрушился мощный тайфун Факсай – без света остались около 830 тыс. домов.

Ураган

Тропический циклон также принес дожди, которые привели к оползням в префектуре Тиба, пострадали не менее 20 человек.

По данным СМИ, ветер уже стих, однако занятия в школах Токио отмены, а в международном аэропорту Нарита отменили около сотни авиарейсов.

Напомним, в результате урагана Дориан на Багамских островах погибли 43 человека. Кроме того, мощный ураган повредил и разрушил около 13 тыс. зданий, под водой оказались очень большие территории островов.

Источник: TEPCO

Фото: Dreamstime

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