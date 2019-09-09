У Японії на Токіо та сусідню префектуру Тіба обрушився потужний тайфун Факсай – без світла лишилися близько 830 тис. будинків.
Тропічний циклон також приніс дощі, які спричини зсуви ґрунту у префектурі Тіба, постраждали щонайменше 20 людей.
За даними ЗМІ, вітер вже стих, проте заняття у школах Токіо скасовано, а в міжнародному аеропорту Наріта відмінили близько сотні авіарейсів.
Нагадаємо, внаслідок урагану Доріан на Багамських островах загинули 43 особи. Крім того, потужний ураган пошкодив та зруйнував близько 13 тис. будівель, під водою опинилися дуже великі території островів.
Джерело: TEPCO
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