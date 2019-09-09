В Киеве во время конфликта один из водителей выстрелил в автомобиль своего оппонента.
В Киеве во время ссоры на дороге один из водителей выстрелил в машину своего оппонента.
О том, что возле станции метро Академгородок в его машину стрелял неизвестный, в полицию заявил 37-летний мужчина.
46-летний киевлянин был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.
Водители не поделили дорогу: в Киеве произошла стрельба / 3 фотографии
Отмечается, что конфликт произошел из-за того, что водители не разобрались, кто должен проехать первым.
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Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса, в результате чего пострадали два человека.
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