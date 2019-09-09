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Факты / Происшествия

Водители не поделили дорогу: в Киеве произошла стрельба

В Киеве во время конфликта один из водителей выстрелил в автомобиль своего оппонента.

Водители не поделили дорогу: в Киеве произошла стрельба

В Киеве во время ссоры на дороге один из водителей выстрелил в машину своего оппонента.

О том, что возле станции метро Академгородок в его машину стрелял неизвестный, в полицию заявил 37-летний мужчина.

46-летний киевлянин был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

Водители не поделили дорогу: в Киеве произошла стрельба / 3 фотографии

Отмечается, что конфликт произошел из-за того, что водители не разобрались, кто должен проехать первым.

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Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса, в результате чего пострадали два человека.

Источник: Нацполиция

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