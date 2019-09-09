У Києві під час конфлікту один із водіїв вистрілив в автомобіль свого опонента.
У Києві під час сварки на дорозі один з водіїв вистрілив у машину свого опонента.
Про те, що біля станції метро Академмістечко в його машину стріляв невідомий, в поліцію заявив 37-річний чоловік.
46-річний киянин був затриманий. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Водії не поділили дорогу: в Києві сталася стрілянина / 3 фотографии
Зазначається, що конфлікт стався через те, що водії не розібралися, хто повинен проїхати першим.
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Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбусу, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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