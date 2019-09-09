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Факти / Надзвичайні події

Водії не поділили дорогу: в Києві сталася стрілянина

У Києві під час конфлікту один із водіїв вистрілив в автомобіль свого опонента.

Водії не поділили дорогу: в Києві сталася стрілянина

У Києві під час сварки на дорозі один з водіїв вистрілив у машину свого опонента.

Про те, що біля станції метро Академмістечко в його машину стріляв невідомий, в поліцію заявив 37-річний чоловік.

46-річний киянин був затриманий. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Водії не поділили дорогу: в Києві сталася стрілянина / 3 фотографии

Зазначається, що конфлікт стався через те, що водії не розібралися, хто повинен проїхати першим.

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Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбусу, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Джерело: Нацполіція

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