В Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса. В результате происшествия пострадали два человека. Злоумышленника ищут правоохранители.

В Киеве на улице Федорова в общественном транспорте произошел конфликт со стрельбой.

Мужчина открыл огонь по пассажирам троллейбуса. Очевидцы рассказали приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

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– Двух пострадавших, 28-ми и 43-х лет, госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения, – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Стрельба в киевском троллейбусе, мужчина подстрелил двух пассажиров

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.















В Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса – злоумышленника ищет полиция / 4 фотографии

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