В Киеве на острове Долобецкий произошел пожар в клубе Bora Bora Beach Club.
Густой черный дым из-за пожара на Гидропарке было видно с обоих берегов Днепра.
Пожар начался около 17.00 в одноэтажном здании клуба на площади 500 кв. м.
Предварительно – жертв и пострадавших нет.
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В 18.34 возгорание ликвидировано.
К тушению привлекалось более 50 спасателей и 9 единиц техники.
Судя по фото, заведение полностью сгорело.
Пожар в Киеве – на Гидропарке сгорел клуб / 5 фотографий
Напомним, на Сумщине мужчина устроил пожар во время кражи газа со скважины.
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