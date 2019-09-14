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Факты / Происшествия

Пожар в Киеве – на Гидропарке сгорел клуб

В Киеве на острове Долобецкий произошел пожар в клубе Bora Bora Beach Club.

Пожежа на Гідропарку

Густой черный дым из-за пожара на Гидропарке было видно с обоих берегов Днепра.

Пожар начался около 17.00 в одноэтажном здании клуба на площади 500 кв. м.

Предварительно – жертв и пострадавших нет.

Читайте: Пожар возле метро Лесная в Киеве – загорелся лес

В 18.34 возгорание ликвидировано.

К тушению привлекалось более 50 спасателей и 9 единиц техники.

Судя по фото, заведение полностью сгорело.

  • на Гідропарку згорів клуб
  • на Гідропарку згорів клуб
  • на Гідропарку згорів клуб
  • на Гідропарку згорів клуб
  • на Гідропарку згорів клуб
  • на Гідропарку згорів клуб
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Пожар в Киеве – на Гидропарке сгорел клуб / 5 фотографий

Напомним, на Сумщине мужчина устроил пожар во время кражи газа со скважины.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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