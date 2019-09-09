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Факты / Происшествия

На Сумщине мужчина устроил пожар во время кражи газа со скважины

В Сумской области правоохранители задержали мужчину, который устроили пожар на газовой скважине во время кражи.

На Сумщине мужчина устроил пожар во время кражи газа со скважины

В Сумской области полицейские задержали мужчину, который причастен к масштабному пожару на законсервированной скважине Анастасивського месторождения Охтырканафтогаз.

Эта скважина не эксплуатируется около полутора года. Огонь полностью уничтожил автомобиль КАМАЗ, который там находился, и техническое оборудование скважины.

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– По всем признакам пожар возник при попытке несанкционированного отбора нефтепродуктов, – отметили в полиции.

Полицейские квалифицировали данное событие по ч.3 ст.292 УК Украины.

На Сумщине мужчина устроил пожар во время кражи газа со скважины / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что столичное управление ГБР расследует обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника во время движения колонны военной техники.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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