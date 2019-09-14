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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Києві – на Гідропарку згорів клуб

У Києві на острові Долобецький сталася пожежа у клубі Bora Bora Beach Club.

Пожежа на Гідропарку

Густий чорний дим через пожежу на Гідропарку було видно з обох берегів Дніпра.

Пожежа почался близько 17.00 в одноповерховій будівлі клубу на площі 500 кв. м.

Попередньо – жертв та постраждалих немає.

Читайте: Пожежа біля метро Лісова у Києві – загорівся ліс

О 18.34 загорання ліквідовано.

До гасіння залучалося понад 50 рятувальників та 9 одиниці техніки.

Судячи з фото, заклад повністю згорів.

  • на Гідропарку згорів клуб
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Пожежа у Києві – на Гідропарку згорів клуб / 5 фотографий

Нагадаємо, на Сумщині чоловік влаштував пожежу під час крадіжки газу зі свердловини.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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