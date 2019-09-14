В селе Терновка Харьковской области мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

К таким последствиям привела ссора во время употребления алкогольных напитков.

Полиция установила, что вечером 13 сентября в селе Терновка 25-летний хозяин дома устроил застолье со знакомыми.

Среди гостей была 57-летняя местная жительница. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой и убежал.

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Пострадавшую с ожогами госпитализировали в городскую больницу Запорожья.

Подозреваемого быстро нашли и задержали, он прятался у матери.

Открыто производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 или пожизненное.

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