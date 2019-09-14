У селі Тернівка Харківської області чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною та підпалив.

До таких наслідків призвела сварка під час вживання алкогольних напоїв.

Поліція встановила, що ввечері 13 вересня у селі Тернівка 25-річний господар будинку влаштував застілля зі знайомими.

Серед гостей була 57-річна місцева мешканка. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною, а потім підпалив запальничкою і втік.

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Потерпілу з опіками госпіталізували до міської лікарні Запоріжжя.

Підозрюваного швидко знайшли і затримали, він ховався у матері.

Відкрито провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 або довічне.

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