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Факти / Надзвичайні події

Разом пили і посварилися: на Запоріжжі чоловік підпалив жінку

У селі Тернівка Харківської області чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною та підпалив.

Запальничка

До таких наслідків призвела сварка під час вживання алкогольних напоїв.

Поліція встановила, що ввечері 13 вересня у селі Тернівка 25-річний господар будинку влаштував застілля зі знайомими.

Серед гостей була 57-річна місцева мешканка. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною, а потім підпалив запальничкою і втік.

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Потерпілу з опіками госпіталізували до міської лікарні Запоріжжя.

Підозрюваного швидко знайшли і затримали, він ховався у матері.

Відкрито провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 або довічне.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Коблево турист підпалив товариша.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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