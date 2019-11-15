PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Разлет осколков 20-30 метров: видео взрывов в Балаклее

15 ноября неподалеку от города Балаклея в Харьковской области произошли одиночные взрывы на складах хранения боеприпасов.

Разлет осколков 20-30 метров: видео взрывов в Балаклее

Видео взрывов в Балаклее в Харьковской области появилось в сети. На кадрах видно, как разлетаются обломки снарядов.

По словам экс-начальника районного ГСЧС Сергея Черепахи, разлет осколков составляет 20-30 метров.

Из-за одиночных взрывов в воздухе стоит столб густого дыма. Эвакуация в городе не происходит.

Читайте: Как горели военные склады в Украине. 5 самых крупных пожаров

Как сообщалось, взрывы в Балаклее произошли примерно в 14.30 15 ноября. В Минобороны заявили, что на территории складов происходила плановая утилизация боеприпасов.

Источник: UA:Харків

Фото: ТТ-ИНФО

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Балаклии снова произошли одиночные взрывы на складах боеприпасов
В Балаклии снова произошли одиночные взрывы на складах боеприпасов
Переселенець з Луганщини організував схему соцвиплат бойовикам "ЛДНР"
Переселенец из Луганщины организовал схему соцвыплат боевикам “ЛДНР”
На Харківщині дитина застрягла у пральній машині
На Харьковщине мальчик застрял в стиральной машине – доставали спасатели
В Луцьку стався вибух у багатоповерхівці
Взрыв в многоэтажке в Луцке – пострадал мужчина
Вибух машини в Києві
Взрыв авто в Киеве: появилось видео происшествия (18+)
Вибух у Києві
В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошел взрыв: есть погибший
Алексей Кучер
Что известно о Кучере – председателе Харьковской ОГА
алексей кучер
Кучер назначен новым председателем Харьковской ОГА
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка