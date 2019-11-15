15 ноября неподалеку от города Балаклея в Харьковской области произошли одиночные взрывы на складах хранения боеприпасов.
Видео взрывов в Балаклее в Харьковской области появилось в сети. На кадрах видно, как разлетаются обломки снарядов.
По словам экс-начальника районного ГСЧС Сергея Черепахи, разлет осколков составляет 20-30 метров.
Из-за одиночных взрывов в воздухе стоит столб густого дыма. Эвакуация в городе не происходит.
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Как сообщалось, взрывы в Балаклее произошли примерно в 14.30 15 ноября. В Минобороны заявили, что на территории складов происходила плановая утилизация боеприпасов.
Источник: UA:Харків
Фото: ТТ-ИНФО
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