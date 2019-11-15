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Факты / Происшествия

В Балаклии снова произошли одиночные взрывы на складах боеприпасов

Неподалеку от города Балаклия Харьковской области на складах боеприпасов произошли одиночные взрывы.

В Балаклии снова произошли одиночные взрывы на складах боеприпасов

Обновлено в 16.31. В результате взрыва в Балаклии погибли двое военных.

16.16. Взрывы на складах боеприпасов неподалеку от Балаклии было слышно в 14.30. Их было около 20.

В Минобороны успокаивают жителей и уверяют, что причин для паники нет.

По словам начальника управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдана Сеника, сейчас там происходят плановые работы саперов по обезвреживанию.

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По предварительной информации, в результате детонации снаряда во время разминирования боеприпасов четверо военнослужащих были ранены.

Напомним, взрывы на складах боеприпасов в Балаклии происходят уже не впервые.

Так, в мае 2018 года на складах произошел пожар с последующей детонацией остатков снарядов, которые не взорвались в 2017 году.

Фото: UA: Харьков

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