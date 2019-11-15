15 листопада неподалік від міста Балаклія на Харківщині сталися поодинокі вибухи на складах зберігання боєприпасів.

Відео вибухів у Балаклії на Харківщині з’явилося у мережі. На кадрах видно, як розлітаються уламки від снарядів.

За словами екс-начальника районного ДСНС Сергія Черепахи, розліт уламків становить 20-30 метрів.

Через поодинокі вибухи у повітрі стоїть стовп густого диму. Евакуація у місті не відбувається.

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Як повідомлялося, вибухи в Балаклії сталися приблизно о 14.30 15 листопада. У Міноборони запевнили, що на території складів відбувалася планова утилізація боєприпасів.

Джерело: UA:Харків

Фото: ТТ-ІНФО