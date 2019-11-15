PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Розліт уламків 20-30 метрів: відео вибухів у Балаклії

15 листопада неподалік від міста Балаклія на Харківщині сталися поодинокі вибухи на складах зберігання боєприпасів.

Розліт уламків 20-30 метрів: відео вибухів у Балаклії

Відео вибухів у Балаклії на Харківщині з’явилося у мережі. На кадрах видно, як розлітаються уламки від снарядів.

За словами екс-начальника районного ДСНС Сергія Черепахи, розліт уламків становить 20-30 метрів.

Через поодинокі вибухи у повітрі стоїть стовп густого диму. Евакуація у місті не відбувається.

Читайте: Як горіли військові склади в Україні. 5 найбільших пожеж

Як повідомлялося, вибухи в Балаклії сталися приблизно о 14.30 15 листопада. У Міноборони запевнили, що на території складів відбувалася планова утилізація боєприпасів.

Джерело: UA:Харків

Фото: ТТ-ІНФО

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибухи у Балаклії: у одного з потерпілих опіки 60% тіла
Вибухи у Балаклії: у одного з потерпілих опіки 60% тіла
Вибухи у Балаклії: Разумков скликав комітет з нацоборони
Вибухи у Балаклії: Разумков скликав комітет з нацоборони
Вибухи у Балаклії: двоє загиблих, 5 постраждалих – що відбувається на складах
Вибухи у Балаклії: двоє загиблих, 5 постраждалих – що відбувається на складах
У Балаклії знову сталися поодинокі вибухи на складах боєприпасів
У Балаклії знову сталися поодинокі вибухи на складах боєприпасів
Переселенець з Луганщини організував схему соцвиплат бойовикам "ЛДНР"
Переселенець з Луганщини організував схему соцвиплат бойовикам “ЛДНР”
На Харківщині дитина застрягла у пральній машині
На Харківщині хлопчик застряг у пральній машині – діставали рятувальники
В Луцьку стався вибух у багатоповерхівці
Вибух у багатоповерхівці в Луцьку – постраждав чоловік
Вибух машини в Києві
Вибух авто у Києві: з’явилося відео події (18+)
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка